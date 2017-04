Basket - Résultats

Cleveland tremble mais s'impose, Kawhi Leonard était en feu !

Cleveland s'est imposé cette nuit face à Indiana 117 à 111 alors que de son côté, San Antonio a battu Memphis 96 à 82 et mène désormais 2 victoires à 0.

Kyrie Irving a emmené Cleveland vers la victoire cette nuit face avec 37 points et s'impose donc 117 à 111 face à Indiana pour mener 2 victoires à 0 en premier tour des play-offs. Ils ont quand même évité le pire, alors qu'ils comptaient 18 points d'avance à la du 3e quart-temps (96-78), les champions en titre de la NBA ont tremblé. À la Quicken Loans Arena, LeBron James et ses coéquipiers ont vécu une fin de match tendue comme la fin du premier match des play-offs. Indiana est revenu à quatre points à quelques secondes de la fin du match, Paul George (32 points) et Jeff Teague (23 points) ont réalisé un très bon match. C'est Kyrie Irving qui a remis les Cavs dans le droit chemin pour s'imposer dans cette rencontre importante des play-offs. Le match numéro 3 aura lieu à Indianapolis jeudi.



San Antonio prend le dessus sur Memphis

Grâce à un Kawhi Leonard, San Antonio s'est imposé 96 à 82 contre Memphis. Leonard a terminé le match avec 37 points et 11 rebonds avec l'aide du Français, Tony Parker, qui a inscrit 15 points. Les 24 points de Mike Conley n'ont pas permis à Memphis de renverser le match. "Le match a été très mal arbitré. On n'a pas eu le respect qu'on mérite parce que Mike Conley ne s'énerve pas. Il est classe et il se contente de jouer", a affirmé Fizdale, qui va être sanctionné pour ses commentaires à la fin de la rencontre. Après deux rencontres dans le Texas, le match numéro 3 se jouera à Memphis mardi.



NICOLAS PELLETIER