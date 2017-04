Basket - Résultats

Chicago fait tomber Boston, Golden State s'impose

Golden State s'est imposé face à Portland 121 à 109 et remporte donc dans la difficulté son premier match des play-offs 2017. Une belle surprise lors de cette journée, Chicago qui bat Boston (106-102).

Golden State prend son temps pour construire ses victoires. Cette nuit face à Portland, les Warriors ont été bousculés par les Trail Blazers qui ont obtenu au dernier moment le billet pour les play-offs. Le grand favori pour le titre 2017 a douté face à McCollum et Lillard, lors des deux premières périodes où ils ont à eux deux inscrit 48 points. C'est donc en défense que Golden State s'est montré le plus performant hier, la différente est réalisée par Curry avec 29 points et Kevin Durant 32 points. "C'était un match parfait pour lancer les play-offs, on sait à quoi

s'attendre", a assuré l'entraîneur de Golden State à la fin de la rencontre. Les vice-champions 2016 mènent donc 1 victoire à 0, prochain match mercredi encore à domicile.



Houston mange Oklahoma

Houston s'est imposé face à Oklahoma City 118 à 87 et Russell Westbrook qui a réalisé une première partie de saison formidable, n'a pas commencé ses play-offs de la bonne manière. Le meneur d'OKC (22 points, 6 sur 23 aux tirs) a perdu son duel avec James Harden (37 points), le seul qui peut encore espérer lui prendre le titre MVP de la saison. Oklahoma City a été distancé lors du 3e quart-temps et n'a rien pu faire pour remonter au score, "C'est une belle victoire, mais ce n'est qu'une victoire, on repart de zéro pour le match numéro 2 mercredi", a insisté Harden.



Une surprise pour la première journée

C'est la bonne performance du jour pour Chicago qui s'est imposé face à Boston, cette équipe qui a décroché son billet pour les play-offs lors de la dernière journée de la saison régulière. Jimmy Butler a marqué 20 de ses 30 points dans la dernière période, "On savait ce qu'on avait à faire et on l'a très bien fait, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison, c'est le moment parfait pour hausser notre niveau", s'est félicité Butler à la fin du match. Enfin, Washington a dominé Atlanta 114 à 107 avec 32 points de John Wall.



TOP 5 DE LA NUIT





Les résultats de la nuit :

Chicago bat Boston 106 à 102

Chicago mène une victoire à zéro

Washington bat Atlanta 114 à 107

Washington mène une victoire à zéro

Golden State bat Portland 121 à 109

Golden State mène une victoire à zéro

Houston bat Oklahoma City 118 à 87

Houston mène une victoire à zéro