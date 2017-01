Ventura décède dans un accident de la route

Le lanceur dominicain Yordano Ventura, joueur de Kansas City qui a remporté en 2015 les World Series, est décédé à l'âge de 25 ans dans un accident de la route.



Ventura a trouvé la mort en République dominicaine dans la nuit de samedi à dimanche. Selon la police dominicaine, il se trouvait seul dans sa voiture dont il aurait perdu le contrôle. Ventura avait fait ses débuts en MLB en octobre 2013 et a participé à deux reprises aux World Series : en 2014 (défaite contre San Francisco 4-3) et en 2015 (victoire contre les New York Mets 4-1).