Pourquoi devrait-il vous supporter ?

Pour transmettre sa passion du baseball à son fils Jack, un père de famille d'Ashland (Virginie), supporter des Houston Astros, a envoyé une lettre à chacune des trente franchises de la MLB pour qu'elles expliquent pour quelles bonnes raisons il pourrait s'engager toute sa vie derrière l'une d'elles ! Plusieurs lui ont répondu. Le président des Pittsburgh Pirates, Frank Coonelly, a signé le courrier de sa franchise. Les New York Mets ont, eux, envoyé un kit du parfait petit supporter à Jack. Quant aux Astros, il ont fait parvenir des billets pour le stade avec le message suivant : "Le baseball unit les générations".





Recently wrote each #MLB teams asking why Jack should root for them. Must say @Pirates make a convincing argument. #pirates pic.twitter.com/14eZYVKatD — pete van vleet (@petevanvleet) 11 avril 2017







A few weeks ago I wrote each #mlb team asking them why my newborn son Jack should root for them. @Mets came through. #Mets #MetsTwitter pic.twitter.com/yDXUnYUOA3 — pete van vleet (@petevanvleet) 11 avril 2017