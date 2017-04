Aviron - Résultats

Oxford bat Cambridge

Oxford a remporté pour la 4e fois en 5 ans aux dépens de Cambridge "The Boat Race", course d'aviron annuelle organisée depuis 1829 entre les deux plus vieilles universités britanniques dimanche sur la Tamise à Londres.



Défait l'année dernière, Oxford avait à coeur de laver l'affront et de rétablir sa domination lors de cette 163e édition de la fameuse régate, maintenue malgré la découverte d'une bombe datant de la seconde guerre mondiale à proximité du lieu de la course.