5008 : fini le monospace à la Papa, place au SUV sexy

Peugeot s'éloigne complètement du concept de monospace à l'ancienne pour offrir habitabilité, coffre et position de conduite haute et sécurisante avec ses 2 SUV, le 3008 et le 5008. Le Grand frère, aussi réussi que le cadet, offre 7 places, un design très réussi et une interface de planche de bord complètement repensée. Une voiture originale, haut de gamme et séduisante. Focus.