Peterhansel remporte son 13e Dakar

Stéphane Peterhansel (Peugeot) a remporté samedi son 13e Dakar, le 7e en autos après 6 victoires en motos, samedi à l'issue de la 12e et dernière spéciale à Rio Cuarto, en Argentine. Sam Sunderland (KTM) l'emporte en motos.

C'est le carton plein pour Peugeot. Au classement général final, Stéphane Peterhansel devance Sébastien Loeb - qui a remporté cette dernière étape - et Cyril Despres. En motos, le Britannique Sam Sunderland décroche à 27 ans son premier succès sur le Dakar.





Peterhansel détient deux records



C'est donc la septième victoire de "Peter", 51 ans, au volant d'une voiture, après 2004, 2005, 2007, 2012, 2013 et 2016. Il en avait gagné auparavant six au guidon d'une moto (1991-1993, 1995, 1997, 1998), deux records. Il a également remporté trois étapes lors de cette 39e édition.



A l'issue de près de 8800 km de course, il devance Loeb, vainqueur de cinq étapes, de 05 min 13 sec et Despres de 33 min 28 sec. Il s'agit du deuxième triplé de l'histoire de Peugeot après 1990, quand le constructeur s'est retiré du rallye-raid, pour ne revenir qu'en 2015. Le dernier constructeur à avoir réalisé un triplé était Mini en 2014.