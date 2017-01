Loeb vainqueur, mais Peterhansel pourrait s'imposer sur tapis vert

La 10e étape du Dakar 2017 a été remportée par Sébastien Loeb mais son coéquipier chez Peugeot Stéphane Peterhansel pourrait récupérer cette victoire sur tapis vert. Pour l'heure 3e de l'étape, à 06 min 45 sec, et 2e au général, à 08 min 23 sec de Sébastien Loeb; il s'est arrêté "entre dix et vingt de minutes" en début de spéciale pour porter assistance à un motard qu'il avait heurté. Or, le règlement de la course prévoit que lorsqu'un concurrent s'arrête pour secourir un autre plus de trois minutes, le temps perdu lui est restitué par la suite. Victoire d'étape et première place au général sont dès lors dans la balance.