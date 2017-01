Loeb reprend la tête au général

Sébastien Loeb a remporté mardi sa troisième étape dans le Dakar-2017, dans la catégorie auto, à l'issue d'une 8e étape, entre Uyuni (Bolivie) et Salta (Argentine) retardée par de nouvelles intempéries, et repris la tête au classement général.

Le pilote Peugeot a bouclé les 417 km chronométrés en 04 h 11 min 02 sec. Sébastien Loeb s'est imposé devant ses coéquipiers Stéphane Peterhansel (+03:35.), à qui il reprend la tête de la course pour 01 min 38 sec, et Cyril Despres (+05:13.). L'arrivée de la spéciale, déjà amputée la veille de 73 km, par précaution, pour éviter un rio en crue devenu infranchissable, est intervenue avec un retard de plus de deux heures sur l'horaire prévu, à cause de violents orages à la frontière bolivo-argentine.