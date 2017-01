Loeb remporte la spéciale raccourcie

Sébastien Loeb a remporté vendredi sa deuxième victoire dans le Dakar-2017, à l'issue d'une 5e étape raccourcie en raison des intempéries ayant rendu le terrain impraticable entre Tupiza et Oruro, en Bolivie.



Le pilote Peugeot a rejoint l'arrivée de la première partie de spéciale, où la course a été arrêtée, en 2 h 24 min 03 sec. Il devance l'Espagnol Nani Roma de 44 sec et son coéquipier Stéphane Peterhansel d'1 min 31 sec.



Loeb, qui avait déjà remporté la deuxième étape mardi, est 2e au classement général, à 1 min 09 de Peterhansel.