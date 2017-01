Loeb échoue à détrôner Peterhansel

Sébastien Loeb a remporté vendredi sa quatrième victoire d'étape dans le Dakar-2017, lors de la 11e et avant-dernière étape, entre San Juan et Rio Cuarto (Argentine). Mais son coéquipier chez Peugeot, Stéphane Peterhansel reste leader au général à la veille de l'arrivée.

Loeb a bouclé les 292 km de spéciale en 03 h 21 min 15 sec, soit seulement 18 sec de moins que son coéquipier chez Peugeot. Stpéhane Peterhansel qui a trois étapes à son compteur cette année, conserve donc, à la veille de l'arrivée à Buenos Aires, une avance au général de 05 min 32 sec qui semble suffisante pour s'imposer, la dernière étape étant généralement une formalité. Tenant du titre dans la catégorie auto, ce dernier est donc en passe de remporter sa 13e victoire dans le Dakar : il en compte déjà six en moto et six en auto.



La 12e et dernière étape, samedi, rallie Rio Cuarto à Buenos Aires, sur 786 km dont 64 km de spéciale.