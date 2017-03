Le Dakar 2018 s'élancera de Lima au Pérou

C'est officiel, les organisateurs du Dakar ont dévoilé le parcours de la compétition 2018. Le Dakar 2018 débutera au Pérou avant de s'engager en Bolivie et en Argentine.

C'est la première fois depuis 2013 que le tracé du Dakar passera par le Pérou. "Cela fait cinq ans que nous ne sommes pas allés au Pérou, un pays qui a marqué les esprits à l'époque et il y avait un vrai désir de la part des concurrents d'y revenir", explique Etienne Lavigne, directeur de l'épreuve au sein d'ASO. Mieux, il débutera dans ce pays avant de continuer sa route en Bolivie et en Argentine. Le départ de la 40e édition du rallye, sera donné le 6 janvier 2018. "La dixième édition du Dakar sur le sol sud-américain s'élancera de Lima le 6 janvier et arrivera à Cordoba le 20 janvier", a indiqué Etienne Lavigne, lors d'une conférence de presse à Paris ce mercredi matin.



La tracé sera aussi unique pour cette nouvelle édition, il va suivre le bord de l'océan Pacifique du nord au sud, avant de tourner vers l'Argentine. Pour connaître les étapes, il faudra quand même attendre novembre prochain, cela permet aux organisateurs de garder le suspens jusqu'au dernier moment avant la course. Il faudra aussi faire attention à la météo qui sera aussi très instable dans cette région du monde. Depuis l'édition 2009, le rallye-raid d'aventure a traversé l'Argentine, le Chili, le Pérou, le Paraguay et la Bolivie.











See you on January 6 in Lima / Nos vemos el 6 de enero en Lima. #Dakar2018 🇵🇪 @peru 🇧🇴 @boliviatravel1 🇦🇷 @VisitArg pic.twitter.com/Couay72VqZ — DAKAR RALLY (@dakar) 22 mars 2017





NICOLAS PELLETIER