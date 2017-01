Abandon de Carlos Sainz

Un deuxième favori au tapis sur le Dakar 2017. Après Nasser Al-Attiyah (Toyota), c'est au tour de Carlos Sainz (Peugeot) d'être contraint à l'abandon.

L'Espagnol Carlos Sainz ( Peugeot), vainqueur en 2010 et parmi les prétendants à la victoire cette année, a abandonné le Dakar-2017 dans la nuit de jeudi à vendredi en Bolivie à la suite d'un accident qui a endommagé son véhicule. Parti en tonneaux à cinq kilomètres de l'arrivée de la spéciale, Sainz signe le deuxième abandon de marque après celui du Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota). "Je suis évidemment très déçu de cet abandon", a expliqué Sainz, également double champion du monde WRC des rallyes (1990 et 1992). Au moment de l'accident, Sainz, 54 ans, occupait la troisième place provisoire de la spéciale longue de 416 kilomètres à un peu plus de 7 minutes de son coéquipier chez Peugeot, le Français Cyril Despres.



Cette journée de jeudi a été fatale à d'autres concurrents sur ce Dakar-2017, édition présentée par les organisateurs comme la plus difficile de l'ère sud-américaine de cette compétition. En moto, c'est le tenant du titre l'Australien Toby Price (KTM) qui a terminé prématurément son Dakar, victime d'une fracture du fémur gauche après une chute au 371e kilomètre de la quatrième étape.