Pagenaud prend rendez-vous pour Indianapolis

A moins d'un mois des 500 miles d'Indianapolis (le 28 mai), le Français Simon Pagenaud a envoyé un message fort à la concurrence en signant sa première victoire sur un circuit ovale, samedi, lors du Grand Prix de Phoenix.



Avec sa première victoire de la saison, la 10e de sa carrière, Pagenaud, champion IndyCar en titre, est passé en tête du classement général. Plus important encore, le pilote de l'écurie Penske a enfin dompté à 32 ans l'un de ces circuits ovales qui font la spécificité du championnat de monoplaces le plus populaire aux Etats-Unis. Parti en cinquième position sur la grille de départ, Pagenaud a profité de la deuxième neutralisation, après l'abandon du Japonais Takuma Sato, parti à la faute au 137e tour, pour passer en tête et distancer définitivement ses poursuivants. Sur la ligne d'arrivée, il a devancé l'Australien Will Power (Penske) et l'Américain J.R. Hildebrand (Ed Carpenter).



Les 500 miles sont l'un des objectifs de Pagenaud. "Pour gagner sur un +ovale+, il faut être très stratégique, étudier ce que font les autres et tout a fonctionné parfaitement pour nous ce samedi. Il m'a fallu attendre longtemps pour en arriver là, j'ai dû tout réapprendre, car ces circuits ovales sont vraiment à part", a rappelé le Français.