Pagenaud encore dans le Top 5

L'Australien Will Power (Penske) a remporté samedi le Grand Prix d'Indianapolis, tandis que son coéquipier français Simon Pagenaud, en difficultés, a limité la casse avec une 4e place qui lui permet de rester leader du Championnat IndyCar.



Depuis son arrivée à Indianapolis, Power est sans rival: il a dominé chacune des séances d'essais libres et s'est offert vendredi la pole position avec un nouveau record du circuit à la clef. La course disputée samedi sur un circuit tracé à l'intérieur du Indianapolis Motor Speedway empruntant notamment l'une des lignes droites du circuit ovale, n'a pas été une promenade de santé, mais l'Australien a maîtrisé ses poursuivants. Il a passé 61 des 85 tours en tête et seul le Brésilien Helio Castroneves, finalement 5e, a réussi à le déloger de la première place à la faveur des ravitaillements.



Vainqueur de l'épreuve en 2014 et 2016, Pagenaud tentait de positiver après sa 4e place, à 17 sec 0668/10000e du vainqueur. "Je n'ai pas réussi à m'adapter aux pneus, c'est de ma faute, mes coéquipiers y sont arrivés. Mais j'ai assuré l'essentiel en conservant la première place du général", a insisté le champion IndyCar 2016. Leader avant l'épreuve, le Français, qui a fini la cinquième épreuve de la saison dans le top 5, conserve en effet dix points d'avance sur Dixon.