Rallye de Suède : Latvala premier leader

Le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota) a pris la tête du rallye de Suède, 2e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC) 2017, en remportant la première spéciale de 1,9 km jeudi soir à l'hippodrome de Karlstad qu'Ogier a terminé à la 5e place.



Sept spéciales sont au programme vendredi. Les six premières se trouvent sur une boucle de plus de 250 km en Suède et en Norvège, parcourue une fois dans la matinée et une fois dans l'après-midi, avant la septième près du parc d'assistance à Torsby, en fin de journée.