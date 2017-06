Paddon joue les éclaireurs

Le Néo-Zélandais Hayden Paddon occupe la tête du rallye de Sardaigne, résistant au retour du Belge Thierry Neuville alors que Sébastien Ogier a été pénalisé par sa position de leader du championnat du monde WRC.

Sébastien Ogier est parti en ouvreur toute la journée, un inconvénient sur l'île méditerranéenne dans des conditions sèches de course. Résultat, le Français accuse un retard d'une quarantaine de secondes sur la tête. Pas insurmontable sur Paddon, mais pour remonter la bonne trentaine de secondes derrière Neuville, son premier poursuivant au Championnat du monde, il devra passer à l'attaque samedi. "Demain, ce ne sera pas beaucoup mieux, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de voitures juste devant moi. C'est ça le WRC", a expliqué le quadruple champion du monde.



Les pilotes s'élanceront dans l'ordre inverse du classement établi vendredi soir, avec seulement moins d'une demi-douzaine de voitures qui s'élanceront devant Ogier. En revanche, Neuville, parti juste derrière Ogier, a mieux limité la casse et se trouvera dans de meilleures conditions de pilotage samedi.



Devant le peloton des favoris, Paddon, au volant de sa Hyundai, a connu des soucis mécaniques sur sa voiture et notamment d'amortisseur, qui lui ont compliqué la tâche. "La priorité aujourd'hui (vendredi), c'était d'obtenir une bonne position pour demain (samedi). Et ça, c'est mission accomplie. J'aime les spéciales de demain. Elles me conviennent bien et conviennent bien à la voiture", a-t-il expliqué.