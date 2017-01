Ogier sur la voie royale

La fin du rallye de Monte-Carlo se présente bien pour Sébastien Ogier. Le pilote de la Ford Fiesta se retrouve en tête du premier rallye de la saison et débarrassé de la menace représentée depuis le départ par le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20), victime d'un accident.

Tout va très vite en rallye. Et encore plus lors d'une épreuve du Championnat du monde WRC. Alors que Sébastien Ogier bataillait pour revenir sur Thierry Neuville depuis la veille, le Français a vu son rival commettre une erreur fatale. Alors qu'il possédait 51 secondes d'avance sur Ogier au classement général, le Belge a endommagé sa suspension arrière et a perdu plus d'une trentaine de minutes, voyant s'envoler ses espoirs d'un premier succès sur le Monte-Carlo. "J'ai perdu le contrôle de la voiture en sortie d'un lent virage à gauche et on a heurté quelque chose en quittant la route", a expliqué le pilote Hyundai, jusque-là impressionnant. "Je suis désolé pour lui, jusque là il faisait un superbe rallye en étant incroyablement rapide", a déclaré Sébastien Ogier. "De notre côté, nous avons eu de la chance lorsque nous avons commis quelques petites erreurs", a-t-il reconnu. Le Français avait perdu 40 secondes vendredi en atterrissant dans un fossé mais avait pu repartir rapidement, avec l'aide de spectateurs. Et samedi matin, il avait fait un tour à travers un champ dans l'ES12, sans conséquence sérieuse. "Le Monte-Carlo est un rallye où vous devez toujours avoir un peu de marge", a souligné le natif de Gap au sujet des déboires de Neuville.



Bien installé dans la peau du favori désormais, Ogier compte 47 secondes d'avance sur son coéquipier de M-Sport, l'Estonien Ott Tänak, alors qu'il reste quatre spéciales (pour 54 km au total ) à parcourir avant l'arrivée dimanche. L'écurie dirigée par Malcolm Wilson, qui ne dispose pas des gros moyens de Toyota, Citroën et Hyundai, mais possède une grosse expérience en WRC peut rêver d'un doublé alors qu'elle n'a pas remporté de victoire depuis 2012 !



Classement samedi après l'ES13

1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Ford Fiesta RS) 3 h 26:10.7

2. Ott Tänak-Raigo Molder (EST/Ford Fiesta RS) à 47.1

3. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (FIN/Toyota Yaris) 2:20.6

4. Craig Breen-Scott Martin (IRL-GBR/Citroën DS3) 3:47.3

5. Dani Sordo-Marc Marti (ESP/Hyundai i20) 4:03.2

6. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBR/Ford Fiesta RS) 7.27.2