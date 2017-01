Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo avec M-Sport

Sébastien Ogier a changé d'équipe, mais n'a pas perdu l'habitude de s'imposer. Le Français a remporté dimanche le Monte-Carlo, première manche de la saison WRC.

Le Français Sébastien Ogier, pour son premier rallye avec l'écurie M-Sport/Ford, a remporté dimanche le 85e Monte-Carlo, 1re manche du Championnat du monde (WRC) 2017, avec deux minutes d'avance sur le Finlandais Jari-Matti Latvala ( Toyota) et son coéquipier estonien chez M-Sport Ott Tänak.



C'est la 4e victoire d'affilée en Principauté pour Ogier, quadruple champion du monde en titre, et la cinquième de sa carrière. C'est aussi le premier succès depuis 2012 pour sa nouvelle écurie qui dispose de moins de moyens financiers que ses concurrents Citroën, Hyundai et Toyota.