Ogier de Neuveille poursuivent leur duel

Jamais depuis des années le championnat du monde WRC n'avait été aussi serré : Sébastien Ogier et le Belge Thierry Neuville s'élancent à égalité de points (160) sur l'asphalte du rallye d'Allemagne, dixième épreuve du championnat du monde.

La dynamique est en faveur du Belge de 29 ans, qui a grappillé point après point pour revenir à égalité avec le Français quadruple champion du monde (160 points). Thierry Neuville occupe formellement la tête du classement, au bénéfice du nombre de victoires. L'épreuve allemande a en outre toujours souri à Hyundai ces dernières saisons. C'est sur les routes de la Sarre que Neuville avait remporté son premier rallye WRC en 2014, devant son coéquipier Dani Sordo. Et la saison dernière, Hyundai a de nouveau réussi un double podium, avec cette fois Sordo deuxième et Neuville troisième.



Mais Sébastien Ogier n'arrive pas sans repères: trois fois vainqueur de l'épreuve, avec Citroën (2011) puis Volkswagen (2015 et 2016), il est heureux de retrouver le dur après une série de courses sur terre: "C'est toujours bien de revenir sur l'asphalte et les routes du rallye d'Allemagne proposent l'un des défis les plus intéressants du calendrier", analyse-t-il: "C'est un rallye difficile où il faut trouver le bon réglage mental et mécanique, pour s'adapter à ses différentes caractéristiques". Le revêtement est en effet loin d'être uniforme, avec trois types de surfaces bien différenciées: des passages étroits et très sinueux dans les vignobles le vendredi, les routes bétonnées et bordées de pierres du camp militaire de Baumholder le samedi, et un asphalte plus classique le dimanche.



Les deux hommes ont mal négocié la précédente épreuve, le rallye de Finlande. Ogier (M-Sport/Ford) a été contraint à l'abandon sur accident, et Neuville a dû se contenter de la sixième place en raison d'un manque de performance de sa Hyundai.



Derrière Neuville et Ogier, qui comptent 160 points chacun, les poursuivants sont désormais décrochés, à plus de 40 points, alors qu'il ne reste plus que quatre épreuves à disputer. Le coéquipier estonien d'Ogier chez M-Sport/Ford, Ott Tänak, compte 119 points. En quatrième position, le premier pilote Toyota, Jari-Matti Latvala est bloqué à 114 points.



Classement pilotes

1. Thierry Neuville (BEL/Hyundai i20) 160 points

2. Sébastien Ogier (FRA/Ford Fiesta) 160

3. Ott Tänak (EST/Ford Fiesta) 119

4. Jari-Matti Latvala (FIN/Toyota Yaris) 114

5. Dani Sordo (ESP/Hyundai i20) 84

6. Elfyn Evans (GBR/Ford Fiesta) 79

7. Craig Breen (IRL/Citroën C3) 53

8. Hayden Paddon (NZL/Hyundai i20) 51

9. Juho Hänninen (FIN/Toyota Yaris) 46

10. Esapekka Lappi (FIN/Toyota Yaris) 45

11. Kris Meeke (GBR/Citroën C3) 31

12. Teemu Suninen (FIN/Ford Fiesta) 25