Neuville : « Tout se jouera en début de course ! »

Longtemps dans le sillage de la Polo WRC, Hyundai fait aujourd’hui office de grand favori depuis le retrait de VW. En progression constante depuis 2014, les pilotes ont néanmoins du mal à démarrer la saison. Thierry Neuville, qui a presque touché du doigt la victoire au Monte-Carlo et en Suède n’est que 5e au classement pilotes derrière son coéquipier Dani Sordo, plus régulier dans les points lors des trois premières manches. Pour autant, le sympathique pilote belge compte bien profiter du Tour de Corse pour refaire une partie de son retard. Arrivé 2e l’an dernier, il figure parmi les favoris de cette édition 2017. Pour Sport.fr, le pilote a accepté de répondre à quelques questions.



-Vous arrivez en Corse avec quel état d'esprit ?

-L'envie de frapper un grand coup ! C'est évident. En Corse, tout est possible. La course sera serrée. Mais nous souhaitons prendre un maximum de points sur ce tour. Pour y parvenir, une seule solution : gagner et remporter les points de la Power Stage de Palombaggia. Tout se jouera en début de course.



-Comment se comporte la I20 ?

-Bien. La prise en main est excellente. On espère vraiment que la voiture nous donnera l'opportunité de gagner. Elle pousse fort ! Il va falloir rouler tout de suite dans le bon rythme. Avec les changements opérés sur les voitures cette saison, nous avons gagné en rapidité. C'est une bonne chose. Et en même temps, nous ne sommes pas à l'abri d'une mauvaise surprise. La voiture décolle par exemple à des endroits où ce n'était pas le cas auparavant.



-Qu'est-ce qui est le plus compliqué ici ?

-Les enchainements de virages, sans la moindre hésitation. C'est ce qui fait la spécificité et la difficulté du Tour de Corse. Par chance, la météo et la température seront plus clémentes que l'année dernière. Les spéciales sont quasiment les mêmes qu'en 2016. Autant dire que nous y sommes tous bien préparés et que les écarts risquent d'être très serrés. La concurrence sera rude. La course sera ouverte.



-Une spéciale que vous redoutez particulièrement ?

-Si la bataille fait rage, ce qui a toutes les chances d'arriver les 54 kilomètres de dimanche risquent d'être assez compliqués. Les enchaînements y sont précis et nécessitent une attention de tous les instants. Après Pietrosio, les passages rapides se succèdent, la voiture prend énormément de vitesse avant de se réengager dans une série de virages très serrés. C'est étroit et piégeux. Méfiance !



-Red Bull Tv propose des live pour la première fois. Un mot sur cette nouveauté ?

-C'est une très bonne chose ! La télévision est primordiale pour notre sport. Qu'il s'agisse de Red Bull TV ou de n'importe quelle autre chaîne. Si nous voulons exister, il nous faut de la visibilité.