Lappi s'impose en Finlande, Ogier perd la tête du championnat

Le Finlandais Esapekka Lappi a décroché dimanche sa première victoire en WRC en remportant le Rallye de Finlande, après quatre courses seulement chez Toyota, devant le Britannique Elfyn Evans (M-Sport/Ford) et le Finlandais Juho Hänninen (Toyota). Le Belge Thierry Neuville (Hyundai), 6e du rallye et 3e de la power stage, a pris au Français Sébastien Ogier, contraint à l'abandon après un accident dès la quatrième spéciale, la tête du Championnat du monde. Les deux pilotes comptent le même nombre de points (160) mais le Belge affiche une victoire de plus, avec quatre manches encore à disputer, sur treize au programme cette saison.