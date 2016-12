La C3 de la reconquête pour Citroën

Citroën dévoile sa nouvelle C3 WRC pour son retour officielle dans le Championnat du monde des rallyes.

La marque aux chevrons a présenté mercredi la version définitive et les couleurs de sa nouvelle C3 WRC, un mois avant le premier rallye de la saison à Monte-Carlo (19 au 22 janvier). Celle-ci "symbolise le retour officiel de Citröen dans une compétition où la marque détient 96 victoires et huit titres mondiaux", précise le constructeur français. Deux à quatre C3 WRC seront engagées lors de la saison 2017, avec les équipages suivants : Kris Meeke-Paul Nagle, Craig Breen-Scott Martin, Stéphane Lefebvre-Gabin Moreau et Sheikh Khalid Al Qassimi-Chris Patterson.



Comme l'autorise la nouvelle réglementation technique, la C3 WRC 2017 a élargi ses voies, renforcé son appui aérodynamique, adopté un différentiel central piloté électroniquement et fait grimper sa puissance officielle de 300 à 380 ch. Il en résulte des performances et une allure spectaculaires. "On a souvent reproché aux précédentes WRC leur manque d'agressivité, de glisse à certains moments... Le côté spectaculaire du rallye est resté avec les paysages traversés, mais il manquait sans doute un côté «furieux» que l'on retrouvera désormais, souligne Yves Matton, le directeur de Citroën Racing. J'espère que ce sera de nature à intéresser un plus jeune public et que l'effet sera positif pour le championnat."



Après son huitième et dernier titre des constructeurs en Mondial des rallyes, la

firme aux chevrons avait pris le chemin du Championnat du monde des Voitures de tourisme (WTCC), à la conquête de nouveaux marchés. Six titres (constructeurs et pilotes) plus tard en trois saisons, entre 2014 et 2016, Citroën fait le chemin inverse avec un programme 100% tourné vers le WRC. "En 2017, nous serons à 100 % investi dans ce challenge", confirme Yves Matton. Un changement que les pilotes ont noté. "L'an dernier, j'ai bénéficié de cinq ou six jours d'essais avec la DS 3 et avec seulement deux ingénieurs puisque faute de développement nous n'avions aucune pièce à tester, commente Kris Meeke. Sur une séance d'essais de la C3, il pouvait, en revanche, y avoir jusqu'à douze ingénieurs !" Toutefois, et même si Volkswagen a jeté l'éponge, Citroën Racing aimerait d'abord jouer les trouble-fête chez les constructeurs. Concernant le Championnat des pilotes, l'arrêt de VW et le départ de Sébastien Ogier chez M-Sport redistribuent totalement les cartes.



Deux C3 d'abord

Jusqu'au Tour de Corse, quatrième épreuve de la saison 2017 disputée début avril, Citroën Racing alignera seulement deux exemplaires de la C3 WRC. Si Meeke dispose d'un programme complet, Lefebvre et Breen se partageront la deuxième en attendant la fabrication du troisième exemplaire. Le Français la pilotera au Monte-Carlo, puis l'Irlandais en Suède. Pour les manches suivantes, Mexique et Argentine, le choix n'a pas encore été fait.