Jan Kopecky, leader inattendu

Un pilote de WRC2, le Tchèque Jan Kopecky, a coiffé tous les cadors jeudi pour prendre la tête du rallye d'Allemagne. Il a remporté la spéciale d'ouverture tracée dans les rues de Sarrebruck.



Au volant d'une Skoda, il a bouclé le tortueux parcours tracé en centre-ville, avec plusieurs épingles, en 2 minutes 15 secondes 2/10, laissant derrière lui L'Estonien Ott Tänak (M-Sport/Ford), à 3/10. Cette première spéciale a été marquée par l'abandon du pilote Citroën Kris Meek, qui a touché l'un des murets de béton qui délimitait un parcours tortueux et spectaculaire en centre-ville, avec plusieurs épingles.



Les deux leaders du championnat du monde, Thierry Neuville (Hyundai) et Sébastien Ogier (M-Sport/Ford), ont évité de prendre de trop gros risques. Ogier termine cinquième à 1 seconde 9/10 de Kopecky, et Neuville neuvième à 2 secondes 7/10.