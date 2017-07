Course terminée pour Ogier

Le Français Sébastien Ogier, arrêté après un accident dans la quatrième spéciale du rallye de Finlande vendredi, ne reprendra pas la course samedi pour permettre à son copilote Julien Ingrassia, victime d'une légère commotion cérébrale, de récupérer.



Les responsables médicaux de la course et de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ont en effet décidé qu'Ingrassia, qui souffre de maux de tête, de nausées, de vomissements et de douleurs du côté gauche de l'abdomen, ne devra pas prendre part à des compétitions pendant quinze jours.



Pour la première fois de sa carrière dans la catégorie reine, le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota), 26 ans, est en tête. A l'issue de l'ES14 samedi matin, il devançait ses compatriotes Jari-Matti Latvala (Toyota) et Teemu Suninen (M-Sport/Ford) de respectivement 6/10 et 18 sec 4/10. Huitième à 1 min 2 sec 2/10, le Belge Thierry Neuville (Hyundai), dauphin d'Ogier au classement du Championnat du monde, où il compte 11 points de retard sur le rançais, ne profite pas du retrait de son rival.