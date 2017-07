Sam Bird double vainqueur à New York

Le Britannique Sam Bird (DS Virgin Racing), déjà vainqueur de la première manche du premier ePrix de New York samedi, a remporté la seconde dimanche, sur le circuit de Brooklyn. Le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi Sport Abt), neuvième sur la grille et cinquième de la course, n'a pas saisi l'occasion de s'emparer de la tête du Championnat du monde FIA de Formule Electrique, en l'absence de Sébastien Buemi (Renault e.dams), retenu par Toyota pour les Six Heures du Nürburgring en endurance (WEC). Le Suisse compte toujours dix points d'avance à deux courses de la fin de saison.