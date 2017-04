Di Grassi revient sur le leader

Le Brésilien Lucas di Grassi (Audi Sport ABT) a remporté samedi l'ePrix de Mexico, 4e manche du Championnat de Formule E. Une victoire qui lui permet de se rapprocher à 5 points au général du leader suisse Sébastien Bueni (Renault e.dams).

Deux fois 2e cette saison, Lucas Di Grassi décroche son premier succès et compte désormais 71 points au classement provisoire derrière Sebastien Bueni, le champion en titre et vainqueur des trois premiers ePrix mais seulement 14e à Mexico. Le Suisse avait pourtant été le plus rapide lors des deux séances d'essais libres et a signé le meilleur tour en course (1 min 03 sec 102/1000).



Tout avait pourtant mal commencé pour Di Grasi, victime d'un accrochage au premier tour avec le Français Stéphane Sarrazin (Venturi) avec comme résultat une aileron cassé. Mais le Brésilien a su refaire son retard après sa première sortie au stand. Le Français Jean-Eric Vergne (Techeetah) a pris la 2e place (à 1.966) et le Britannique Sam Bird (DS Virgin Racing) a complété le podium (à 5.480).



Le prochain ePrix aura lieu à Monaco le 13 mai.



Classement du championnat de Formule E (après 4 courses)

1. Buemi (SUI) 76 points

2. Di Grassi (BRA) 71

3. Prost (FRA) 46

4. Vergne (FRA) 40

5. Bird (GBR) 33