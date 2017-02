Buemi gagne encore une fois à Buenos Aires

Le champion en titre suisse Sébastien Buemi (Renault e.dams) a remporté samedi le 3e ePrix de Buenos Aires, 3e manche de la saison. Il devient le premier pilote à remporter trois courses d'affilée en Formule E.

L'an passé, Sébastien Buemi avait terminé deuxième de cette course ayant pour cadre les docks et les gratte-ciels du quartier ultra-moderne de Puerto Madero, la seule à figurer dans le calendrier depuis la saison inaugurale.



Parti de la 3e place sur la grille, Buemi l'a emporté assez aisément devant le Français Jean-Eric Vergne (Techeetah) et le Brésilien Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), auteur de la pole position. "J'ai passé les premiers tours à observer comment la voiture se comportait avec cette chaleur qui pouvait poser des problèmes aux batteries et dès que j'ai vu que j'avais un avantage de vitesse, j'ai commencé à attaquer", a expliqué Buemi.



Avec ce début de saison parfait, l'ancien pilote de Formule 1 s'affirme comme le grand favori pour se succéder à lui même au championnat.



Classement du ePrix de Buenos Aires

1. Sébastien Buemi (SUI/Renault e.dams)

2. Jean-Eric Vergne (FRA/Techeetah)

3. Lucas di Grassi (BRA/Audi Sport Abt)

4. Nicolas Prost (FRA/Renault e.dams)

5. Nelson Piquet Jr (BRA/Nextev)

6. Loïc Duval (FRA/Faraday Dragon)

7. Jérôme d'Ambrosio (BEL/Faraday Dragon)

8. Daniel Abt (GER/Audi Sport Abt)

9. Oliver Turvey (GBR/Nextev)

10. José Maria Lopez (ARG/DS Virgin)



Championnat du monde

1. Buemi (SUI) 75 points

2. Di Grassi (BRA) 46

3. Prost (FRA) 36