Buemi gagne à Buenos Aires

Le champion en titre suisse Sébastien Buemi (Renault e.dams) a remporté samedi le 3e ePrix de Buenos Aires, 3e manche de la saison.

L'an passé, Sébastien Buemi avait terminé deuxième de cette course ayant pour cadre les docks et les gratte-ciels du quartier ultra-moderne de Puerto Madero, la seule à figurer dans le calendrier depuis la saison inaugurale.



Parti de la 3e place sur la grille, Buemi l'a emporté assez aisément devant le Français Jean-Eric Vergne (Techeetah) et le Brésilien Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), auteur de la pole position.



Classement du ePrix de Buenos Aires

1. Sébastien Buemi (SUI/Renault e.dams)

2. Jean-Eric Vergne (FRA/Techeetah)

3. Lucas di Grassi (BRA/Audi Sport Abt)

4. Nicolas Prost (FRA/Renault e.dams)

5. Nelson Piquet Jr (BRA/Nextev)

6. Loïc Duval (FRA/Faraday Dragon)

7. Jérôme d'Ambrosio (BEL/Faraday Dragon)

8. Daniel Abt (GER/Audi Sport Abt)

9. Oliver Turvey (GBR/Nextev)

10. José Maria Lopez (ARG/DS Virgin)



Championnat du monde

1. Buemi (SUI) 75 points

2. Di Grassi (BRA) 46

3. Prost (FRA) 36