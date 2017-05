Vidéo: Enorme crash à Indianapolis

Un accident très spectaculaire a eu lieu aux 500 miles d'Indianapolis, sans faire de blessés. La course a été interrompue une vingtaine de minutes au 55e des 200 tours après un violent accident impliquant notamment le Néo-Zélandais Scott Dixon, sorti indemne d'une envolée spectaculaire. Parti de la pole position, Dixon était dans le peloton de tête quand un concurrent attardé, le Britannique Jay Howard, est entré en contact avec le mur extérieur en sortie du virage 1. En revenant vers le bas de la piste, il a été percuté par Dixon à pleine vitesse. La voiture du Néo-Zélandais a décollé et est retombée violemment contre les barrières de sécurité. "Tout va bien, c'était impossible d'éviter Jay, il n'avait pas non plus le choix vu l'impact qu'il a pris sur le mur, mais cet accident montre les progrès qu'on a fait en matière de sécurité", a expliqué Dixon, vainqueur de l'épreuve en 2008, sur la chaîne de télévision ABC.



Dans le choc, le grillage de la barrière de sécurité s'est déchiré et les organisateurs de la course ont donc sorti le drapeau rouge le temps de le réparer.





INDYCAR - 500 miles Indianapolis - L'ACCIDENT... par CanalPlusSport