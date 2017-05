Sept anciens vainqueurs au départ

Sept anciens vainqueurs, dont le tenant du titre Alexander Rossi, et le "rookie" Fernando Alonso figurent dans la liste officielle des 33 pilotes qui participeront à la 101e édition des 500 miles d'Indianapolis le 28 mai.



Rossi qui avait remporté à 24 ans à la surprise générale la 100e édition, sera opposé à six autres anciens vainqueurs de l'une des courses les plus prestigieuses du sport automobile, le Colombien Juan Pablo Montoya (2000, 2015), les Brésiliens Helio Castroneves (2001, 2002, 2009) et Tony Kanaan (2013), les Américains Buddy Lazier (1996) et Ryan Hunter-Reay (2014) et le Néo-Zélandais Scott Dixon (2008).



Castroneves peut devenir le quatrième à remporter "Indy" à quatre reprises après les Américains A.J. Foyt, Al Unser et Rick Mears.



Parmi ces 33 engagés, 19 ont déjà remporté une épreuve du Championnat IndyCar et huit ont remporté le championnat de monoplaces les plus populaires aux Etats-Unis dont les Français Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais. Quatre pilotes vont participer pour la première fois à l'épreuve, dont l'attraction Fernando Alonso. Le double champion du monde de Formule 1 va faire l'impasse, avec l'accord de son écurie McLaren, sur le Grand Prix de Monaco prévu le 28 mai pour découvrir à 35 ans l'IndyCar et tenter d'ajouter les 500 miles d'Indianapolis à son palmarès, en attendant de se mesurer, à terme, à un autre mythe du sport automobile, les 24 heures du Mans.