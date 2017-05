Sébastien Bourdais évite le pire

Le Français Sébastien Bourdais a été victime d'un spectaculaire et violent accident samedi lors de la première journée des qualifications pour les 500 miles d'Indianapolis et souffre de fractures multiples du bassin. Il a été opéré en urgence et se prépare à une longue convalescence. Regardez les images de cet incroyable accident.

Bourdais, auteur la veille du meilleur temps de la 5e et dernière séance d'essais libre, a perdu le contrôle de sa monoplace à près de 330 km/h. A la sortie du deuxième virage du célèbre circuit ovale d'Indianapolis, le pilote de l'écurie Dale Coyne a vu sa monoplace partir en travers. Il a tenté de redresser sa trajectoire, mais il a percuté le muret de protection presque frontalement. Sous la violence du choc, sa monoplace a fait un tonneau et a immédiatement pris feu. Une fois sa monoplace immobilisée, Bourdais, quadruple vainqueur du Championnat Champcar entre 2004 et 2007, a bougé ses mains et les a posées sur sa visière. Les services de secours sont aussitôt arrivés sur les lieux de l'accident et ont rapidement éteint l'incendie, puis extrait le pilote français pour le transporter dans la clinique du circuit.



Son épouse a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche sur Facebook qu'il était sorti du bloc opératoire. "Seb est sorti du bloc et tout s'est bien passé. La convalescence va être longue. Merci à tous pour votre soutien", a écrit Claire Bourdais dans le groupe Facebook "Sebastien Bourdais Fan Club". Le Français souffre de "multiples fractures du bassin ainsi que d'une fracture de la hanche droite", a précisé son écurie Dale Coyne Racing dans un communiqué. Il a été à opéré à l'hôpital universitaire d'Indianapolis.



Rappelons qu'en 2015, le pilote britannique d'IndyCar Justin Wilson était mort à l'hôpital après un accident survenu lors d'une course automobile aux Etats-Unis. Un débris venant d'une autre voiture accidentée l'avait frappé à la tête.