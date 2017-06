Toyota face à son destin

C'est le duel qui va animer les 24 Heures du Mans cette année, Toyota veut s'imposer face à Porsche et enfin ramener une victoire lors de cette 85e édition. Le top départ sera donné samedi.

C'est la course mythique du week-end, les 24 Heures du Mans vont encore réserver un très beau duel entre Toyota et Porsche. L'équipe japonaise veut s'imposer pour enfin ramener une victoire, un succès attendu depuis plus de trente ans. Cette 85e édition se présente comme un duel entre les deux écuries. Alors que l'année dernière, le titre qui était presque dans les mains du pilote de la voiture numéro 5, Kazuki Nakajima, à six minutes du terme alors qu'il était en tête de la course, la voiture subissait un problème technique fatal. Un problème qui a permis à Porsche de s'imposer pour la 18e fois sur le circuit du Mans, un record.



Toyota croise les doigts

"C'est difficile à oublier car nous avions préparé cette course avec beaucoup d'attention et nous étions prêts pour aller chercher cette victoire", confie le pilote nippon Kazuki Nakajima, qui va conduire la voiture numéro 8 avec le Suisse Sébastien Buemi et le Britannique Anthony Davidson.



Mark Webber sera le "Grand Marshall"

Après le retrait d'Audi, Toyota veut retrouver des couleurs pour cette édition et met des moyens importants en place pour y arriver. Trois TS050 affronteront les deux Porsche 919, toutes hybrides. "Il y a de la compétition entre deux marques, ce qui est bien, mais j'espère vraiment qu'à l'avenir davantage de constructeurs viendront. On a besoin de ce type de voitures aux avant-postes en terme d'image et d'émotion, donc il est essentiel de trouver comment les conserve", souligne Mark Webber qui va lancer les 60 bolides ce samedi.



Pour ce week-end, le suspense est de mise, aucune écurie domine actuellement sur les performances pour pouvoir sortir un favori. Toyota a remporté les deux premières courses du Championnat du monde d'endurance, mais Le Mans est un circuit très spécial. Devant les 250.000 spectateurs dans la Sarthe et la très forte chaleur la grande question est : qui sortira vainqueur de cette course automobile mythique ? NP