Toyota décroche la pole pour les 24 Heures du Mans

C'est donc la Toyota TS050 Hybrid du Japonais Kamui Kobayashi, du Britannique Mike Conway et du Français Stéphane Sarrazina qui partira en pole position, ce samedi 15h00, pour le début des 24 Heures du Mans.

L'objectif c'est la victoire pour Toyota pendant ces 24 Heures du Mans. L'écurie qui attend un titre depuis 30 ans dans la compétition a déjà fait la moitié du chemin en s'adjugeant la pole position avec la Toyota TS050 Hybrid du Japonais Kamui Kobayashi, du Britannique Mike Conway et du Français Stéphane Sarrazina.



Pendant les qualifications de jeudi, Toyota a également battu le record du circuit dans sa configuration actuelle, avec un chrono de 3 min 14 sec 791/1000e réalisé jeudi soir par Kobayashi. Une belle performance pour le constructeur qui veut enfin remporter la plus grande course d'endurance au monde.