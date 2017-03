Lapierre de retour chez Toyota

Nicolas Lapierre va faire son retour chez Toyota aux 24 Heures du Mans.

Trois ans après avoir été évincé par Toyota, Nicolas Lapierre a été rappelé par le constructeur japonais. "C'est génial d'être de retour avec Toyota, et je remercie l'équipe pour cette opportunité, a-t-il commenté. Je suis impatient de retrouver une LMP1 car les voitures ont beaucoup changé depuis 2014. La course à Spa va vite arriver et je suis pleinement concentré sur ma préparation." Le Français participera cette année aux 6 Heures de Spa et aux 24 Heures du Mans, dans la troisième TS050 Hybrid, au côté de Stéphane Sarrazin et Yuji Kunimoto. Le pilote de 32 ans disputera le reste du WEC avec l'écurie Alpine en LMP2. "Avec les capacités de pilote de Stéphane, j'ai confiance pour que nous ayons un bon équipage dans la N°9" indique Toshio Sato, le président de l'équipe. "Nous connaissons bien Nicolas et nous avons gardé une bonne relation avec lui. C'est un pilote très rapide qui sait ce qu'il faut pour gagner au Mans donc je suis certain qu'il va s'intégrer rapidement et facilement."



Toyota avait déjà confirmé Mike Conway, Kamui Kobayashi et José-Maria Lopez dans la N°7 et Sébastien Buemi, Anthony Davidson et Kazuki Nakajima dans la N°8 pour le championnat du monde d'endurance et les 24 Heures du Mans. Le constructeur aura un troisième prototype à Spa et au Mans, et seul Stéphane Sarrazin avait été annoncé pour le moment. Nicolas Lapierre et Yuji Kunimoto seront à ses côtés.