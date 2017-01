Athlétisme - News

Usain Bolt rend une médaille car "les règles sont les règles"

La star jamaïcaine du sprint Usain Bolt a rendu sa médaille d'or olympique du 4x100m de Pékin-2008 après le contrôle positif d'un coéquipier, en estimant vendredi que sa propre aura n'était pas ternie.

"Je suis déçu de perdre une médaille, mais ça n'enlèvera rien à ce que j'ai fait au long de ma carrière parce que j'ai remporté mes compétitions individuelles et c'est ça qui compte", a déclaré le détenteur des records du monde sur 100m et 200m qui ne compte donc désormais "plus que" 8 médailles d'or olympiques remportées à Pékin-2008, Londres 2012 et Rio-2016 où, sur la piste, il avait à chaque fois réussi lé triplé 100m-200m-4x100m.



<>"Je ne suis pas complètement satisfait de la situation, mais les règles sont les règles", a ajouté Usain Bolt en affirmant avoir déjà rendu la médaille d'or entachée, tout comme ses coéquipiers Nesta Carter, Asafa Powell et Michael Frater.



Mercredi, le Comité international olympique (CIO) a appliqué une sanction attendue depuis le contrôle positif de Carter à un stimulant établi à la suite d'un vaste programme de réanalyses lancé par le CIO ces derniers mois et annoncé en juin 2016.



"C'est ma dernière saison et je veux partir sur une note victorieuse", a affirmé Bolt en conclusion.