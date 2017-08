Athlétisme - Dopage

Six athlètes russes suspendus pour dopage

La Fédération russe d'athlétisme, bannie des grandes compétitions internationales depuis novembre 2015, a suspendu mercredi six athlètes ayant raté des contrôles antidopage, dont la vice-championne d'Europe du 3000 m steeple Lyubov Kharlamova et Victoria Gurova (triple saut), suspendues pour deux ans, Zilya Garipova (marche) qui a écopé d'une seule année tandis que Yuliya Smirnova (courses de fond), Ivan Khudyakov (haies) et Yekaterina Doseikina (demi-fond) ont été suspendus quatre ans.



L'athlétisme russe, dont la suspension a été maintenue lundi par l'IAAF, est privé de compétitions depuis novembre 2015. Il a ainsi été exclu des JO-2016 à Rio et ne sera pas au départ des Mondiaux-2017 à Londres, du 4 au 13 août.



Certains athlètes russes ont toutefois la possibilité de s'aligner sous drapeau neutre sous certaines conditions strictes et dix-neuf d'entre eux participeront ainsi aux Mondiaux.