Athlétisme - People

Shelly-Ann Fraser-Pryce est enceinte

La reine du sprint jamaïcain Shelly-Ann Fraser-Pryce, double championne olympique et septuple championne du monde, a annoncé mercredi qu'elle était enceinte, ce qui devrait la priver des Mondiaux de Londres (4-13 août). "Un nouveau chapitre m'attend, bonjour maternité!!! A bientôt", a-t-elle écrit sur son compte Instagram, sans préciser la date attendue de la naissance.



Fraser-Pryce, 30 ans, est la double championne du monde en titre du 100 m. Elle compte notamment à son palmarès deux titres olympiques sur 100 m (2008, 2012) et un impressionnant triplé 100 m/200 m/relais 4x100 m lors des Mondiaux 2013 de Moscou. Après une préparation perturbée par une blessure à un orteil, elle a ramené l'été dernier des JO 2016 de Rio deux médailles, une en argent (relais 4x100 m) et une en bronze (100 m).