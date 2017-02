Athlétisme - Résultats

Pontvianne qualifié pour Belgrade

Jean-Marc Pontvianne (17,13 m au triple saut), mais aussi Kevin Luron (2e avec 16,72 m) ont réalisé les niveaux de performance requis et se qualifier pour l'Euro en salle de Belgrade, du 3 au 5 mars, lors de la dernière journée du Championnat de France à Bordeaux.



Pascal Martinot-Lagarde a coiffé sur le fil du 60 m haies Aurel Manga (7.52 contre 7.53). En améliorant deux fois son record (7.54 en série), Manga a aussi gagné son billet pour la capitale serbe.



En l'absence de Renaud Lavillenie, blessé et au repos forcé, Kevin Menaldo s'est également affranchi des minimas pour Belgrade en effaçant au premier essai une barre à 5,78 m.



La Nantaise Agnès Raharolahy a dominé le 400 m en 52 sec 97/100e, un chrono qui lui permet d'accompagner aux +Europe+ Floria Gueï et Deborah Sananes.