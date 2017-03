Athlétisme - Résultats

Mayer nouveau recordman d'Europe

Kevin Mayer a remporté le titre de champion d'Europe de l'heptathlon dans la salle de Belgrade, avec un nouveau record d'Europe en prime (6.479 pts).

LE vice-champion olympique de Rio s'offre son premier titre majeur chez les seniors. Avec 6.479 points, nouveau record d'Europe, il devance l'Espagnol Jorge Urena (6.227 pts) et le Tchèque Adam Helcelet (6.110 pts).



Son total lui permet de battre le record d'Europe du Tchèque Roman Sebrle (6.438) et de devenir le 2e meilleur performeur mondial de tous les temps entre les Américains Dan O'Brien (6.476) et derrière le recordman du monde Ashton Eaton (6.645).