SFR Sport acquiert l'exclusivité de la Diamond League

C'est un nouveau coup que vient de réaliser SFR Sport sur le marché des droits télé sportifs, avec l'acquisition pour trois années de la Diamond League jusque là détenue par BeIn Sports. Une annonce qui a été faite ce mardi après-midi lors d'une conférence de presse au Campus SFR à Paris.

« C'est une immense fierté d'accompagner l'athlétisme. On veut être la chaîne, le bouquet de l'athlétisme en France et ce n'est pas une mince affaire », a commenté François Pesenti, Directeur Général de SFR Sport, lors de la conférence de presse cette après-midi.Il y a quelques mois, la Fédération Française d'Athlétisme et le groupe Altice, détenteur de la chaîne SFR Sport, signaient un accord de diffusion exclusif pour les meetings d'athlétisme pour trois années. Cet accord officialisé aujourd'hui au Campus SFR, vient conclure la nouvelle grille de rentrée en matière d'athlétisme pour le groupe SFR. Pour répondre à la demande, la chaîne du groupe Altice accueille des consultants athlétisme comme Muriel Hurtis, Maryse Ewanjé-Epée, Ladji Doucouré ou encore Teddy Tamgho. Maryse Ewanjé-Epée présentera notamment la nouvelle émission « Meeting Privé » qui suivra les sportifs pendant les entrainements et les préparations de meeting.



Première année pour la refonte du prize money



Cette saison, 12 meetings (hors Monaco) qualificatifs seront mis en avant pour deux rendez-vous finaux qui se tiendront à Zurich le 24 août (pour 16 disciplines) et à Bruxelles le 1 septembre pour les 16 autres.

C'est aussi la première année ou la refonte de la distribution du prize money aux athlètes est mise en place. Au total, 3,2 millions de dollars seront redistribués aux sportifs pendant la saison. Sur SFR Sport, la saison commence dès demain avec la diffusion du Meeting indoor de Paris à l'Accor Hotels Arena.





