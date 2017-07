Lemaitre pas au point

De retour en compétition après une blessure à un mollet il y a trois semaines, Christophe Lemaitre a effectué une rentrée moyenne sur 200 m en 20 sec 50/100e, dimanche à Londres, lors de la 9e étape de la Ligue de diamant. Médaillé de bronze sur la distance aux Jeux de Rio, Lemaitre a pris la 8e place d'une course remportée par l'Américain Ameer Webb en 20 sec 13/100e, champion des États-Unis fin juin.



La préparation du Rhônalpin pour les Mondiaux de Londres (4 au 13 août) a été hachée par les blessures. Entre deux, Lemaitre avait réalisé les minima pour les Championnats du monde, le 8 juin à Rome (20 sec 29). "Il a encore besoin de travailler et de faire des courses. Il n'ira pas très vite dimanche mais l'enchaînement de Londres avec les Championnats de France (du 14 au 16 juillet à Marseille, NDLR), où il doublera 100 et 200 m, va lui faire du bien. On y verra plus clair après les +France+", avait anticipé son entraîneur Pierre Carraz.