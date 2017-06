La vice-championne olympique loin du compte

La vice-championne olympique du lancer du disque Mélina Robert-Michon n'est de nouveau pas parvenue à se mêler à la bagarre avec les cadors de la spécialité, terminant 4e (61,91 m) dimanche du meeting de Stockholm, sixième étape de la Ligue de diamant. A moins de deux mois des Mondiaux de Londres (4-13 août), la Française est engagée dans une course contre la montre pour rattraper son retard après un printemps marqué par des pépins physiques. Mais ses deux sorties scandinaves, en Norvège (Oslo) jeudi puis en Suède trois jours plus tard, auront donné un cruel aperçu du chemin qui lui reste à parcourir pour redevenir compétitive en vue du grand rendez-vous londonien.



Auteur d'un piètre jet à 59,88 m à Oslo, Robert-Michon a largement amélioré sa performance à Stockholm (61,91 m) et peut s'estimer en progrès mais ce fut insuffisant pour espérer quelque chose dans un concours dominé par la Cubaine Yaimi Perez (67,92 m) devant la double championne olympique croate Sandra Perkovic (67,75 m) et l'Allemande Nadine Muller (65,74 m).