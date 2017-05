Chespol fait sensation

La Kényane Celliphine Chepteek Chespol a réussi le deuxième meilleur chrono de l'histoire sur 3000 m steeple en 8 min 58 sec 78/100e, vendredi lors de la réunion d'Eugene, comptant pour la Ligue de Diamant.



Chespol a devancé sa compatriote Beatrice Chepkoech (9:00.70) et la Bahreinie d'origine kényane Ruth Jebet, championne olympique 2016 et détentrice du record du monde (8:52.78), qui a dû se contenter de la 3e place (9:03.52). Chespol, 17 ans, a d'autant plus fait sensation lors de cette première journée qu'elle a dû s'arrêter lors de l'avant-dernier tour pour remettre l'une de ses chaussures qu'elle avait presque perdue en franchissant un obstacle. Repartie en 3e position, elle a facilement débordé ses deux dernières rivales dans le dernier tour.