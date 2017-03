Athlétisme - News

Lemaitre visera le podium à Londres

Christophe Lemaitre doublera 100 m et 200 m cette saison, avec pour objectif le podium aux Championnats du monde de Londres (5-13 août).

"On essaie d'intervertir les deux distances (dans le calendrier), parce que je vais bien sûr doubler 100 m et 200 m à Londres", a expliqué mardi Christophe Lemaitre à l'AFP, en marge d'un rassemblement promotionnel au siège du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). "", a ajouté le médaillé de bronze sur 200 mètres aux jeux Olympiques à Rio. "Le travail sur l'une des deux distances est bénéfique pour l'autre. C'est assez complémentaire finalement, donc c'est bien de faire les deux".



Lemaitre partira en stage à la Réunion pour reprendre la compétition sur l'île à la mi-avril, avant de se rendre aux Bahamas pour les Championnats du monde de relais. "Après, il y aura les dates habituelles: interclubs, Championnats de France, Coupe d'Europe par équipes à Lille et Mondiaux, et les épreuves de Ligue de diamant". A Londres, il visera le podium, "parce que j'ai montré à Rio que j'étais capable de le faire. Le but maintenant c'est de montrer qu'à chaque instant, dans un grand championnat, je suis capable de monter sur la boîte".







