Athlétisme - Résultats

La France termine sur le podium

La France est montée in extremis sur le podium des Championnats d'Europe par équipes à la faveur de l'épreuve de clôture du 4X400 m masculin, un point devant la Grande-Bretagne, mais à distance de l'Allemagne, large vainqueur devant la Pologne dimanche à Villeneuve d'Ascq.

L'Allemagne, qui avait aligné sa meilleure formation, a logiquement remporté les Championnats d'Europe par équipes avec un total de 321,5 points, devant la Pologne (295) et la France (270). La France est montée sur le podium à la faveur de l'épreuve de clôture du 4X400 m messieurs. Les Bleus, cinquièmes du relais du mile, ont profité de la contre-performance des Britanniques, neuvièmes, pour les devancer d'un point au classement final. Dans ce relais, les Bleus n'ont pas particulièrement brillé, cinquièmes au total des deux séries, mais ont fait mieux que les Britanniques engloutis à la 9e place, du jamais vu dans les annales.



Malgré les absences et des secteurs défaillants, la France a gardé le contact avec le podium grâce à ses tauliers Renaud Lavillenie, auteur de son 6e succès à la perche en sept participations, et Mahiedine Mekhissi, vainqueur du 3000 m steeple. Une fois de plus cette saison, Lavillenie, qui a franchi 5,80 m au 1er essai avant d'échouer par trois fois à 5,91 m, a dû batailler avec le vent. Après sa 4e place la veille au 1500 m, Mahiedine Mekhissi a remis les pendules sur 3000 m steeple, dont il est triple médaillé olympique.



Appelés à remplacer des titulaires blessés ou à court de forme, Mickaël-Meba Zeze (deuxième du 200 m) et le hurdler Aurel Manga (deuxième du 110 m haies en 13 sec 35/100e) se sont bien acquittés de leur tâche. Pour son retour en équipe de France, le lanceur de marteau Quentin Bigot, suspendu quatre ans pour dopage, dont deux avec sursis, était satisfait de sa série à 76 m.