Athlétisme - Dopage

Ihab Abdelrahman suspendu pour dopage

L'Egyptien Ihab Abdelrahman, vice-champion du monde en titre du lancer de javelot, a été suspendu deux ans pour un contrôle positif à la testostérone en juillet dernier effectué par l'Agence égyptienne antidopage. L'athlète de 27 ans va faire appel de la décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). "Je ne me suis jamais dopé et je ne me doperai jamais, de manière intentionnelle ou non", a-t-il déclaré.



Abdelrahman avait remporté la médaille d'argent au lancer de javelot aux Championnats du monde d'athlétisme de Pékin en 2015.