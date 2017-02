Athlétisme - Ministère

Ghani Yalouz nommé Directeur Général de l'INSEP

La nomination de Ghani Yalouz au poste de Directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), a été officialisée. L'ex-DTN de l'athlétisme français prendra ses fonctions le 11 mars selon le Journal Officiel. Son dernier grand rendez-vous international aux côtés de l'équipe de France d'athlétisme devrait être celui des championnats d'Europe d'athlétisme en salle le 3, 4 et 5 mars prochain à Belgrade.



Le Ministère de la ville de la jeunesse et des sports va procéder à l'appel à candidature du poste de Directeur technique national de la FFA.