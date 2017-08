Usain Bolt en confiance pour les Mondiaux de Londres

Usain Bolt se prépare pour la dernière grande compétition de sa carrière, les Mondiaux d'athlétisme qui ont débuteront à Londres ce vendredi. Il va défendre son titre obtenu en 2015 sur le 100 m. Pour l'occasion, le Jamaïcain a tenu une conférence de presse pendant plus d'une heure dans la salle de concert du quartier financier de la capitale anglaise "Le Brewery". Verbatim.

Sur le dopage:



"Vous ne pouvez pas être heureux du dopage, ce n'est pas bon pour le sport. Mais au fil des ans, nous faisons un meilleur travail et nous attrapons beaucoup d'athlètes."



"Le dopage est toujours une mauvaise chose et ce n'est jamais agréable parce que vous mettez en avant le travail acharné et il y en a d'autres qui nous ramène en arrière, c'est difficile. Mais ça va dans la bonne direction, j'espère que ca continuera dans cette direction"



Sur ses nouvelles chaussures

Bolt a également présenté ses nouvelles chaussures avec lesquelles il va courir ce week-end. "C'est un modèle unique, dit-il. Mauve et or. Mauve parce que c'était la couleur de l'équipe de mon lycée. Or parce que je suis un gars en or, non?"









En mode détente

Les organisateurs et son équipementier lui ont réservé de nombreuses surprises qui n'ont pas manqué de l'amuser. Comme par exemple les hommages rendus par différentes célébrités mais aussi celui du Chinois qui l'avait renversé avec un Segway lors des Mondiaux de Pékin : «Vous m'avez rendu célèbre ce jour-là. Rassurez-vous: je ne serai pas là, cette fois-ci. Enfin, peut-être bien » a t'il dit dans une vidéo.



Comme à son habitude Bolt s'est montré très jovial et blagueur avec les journalistes présents.



Il a également précisé qu'il était à Londres pour rendre hommage à son ami Jermaine Mason, sauteur en hauteur, décédé sur la route en avril dernier : «C'était la toute première fois que je perdais quelqu'un d'aussi proche. J'étais perdu, effondré. Je ne voulais plus courir. Mais mon coach a su trouver les mots justes. Il m'a dit que je devais finir mon devoir pour Jermaine. Que c'est ce qu'il aurait voulu.» C'est en son honneur qu'il souhaite s'imposer sur le 100m.



Pour finir il a déclaré : «Si je n'étais pas sûr de m'imposer, je ne serais pas ici. Je suis un homme de grands championnats et je sais comment faire pour être prêt le jour J. Rien n'a changé.»