Les Françaises qualifiées sur 4x400m mais éliminées sur 4x100m

Les Françaises Orlann Ombissa-Dzangue, Ayodelé Ikuesan, Maroussia Paré et Carolle Zahi ont été éliminées en demi-finales du relais 4x100m des Championnats du monde samedi au stade olympique de Londres. Les relayeuses tricolores ont réalisé un temps de 42 sec 92, soit le 9e temps des demies, échouant à 1/100e de seconde du 8e chrono réalisé par les sprinteuses de Trinité et Tobago (42.91).



Les Françaises Deborah Sananes, Estelle Perrossier, Agnès Raharolahy et Elea Mariama Diarra se sont qualifiées pour la finale du relais 4x400 m, avec le 8e temps des demi-finales, en 3 min 27 sec 59/100e, samedi à Londres. Les relayeuses tricolores ont pris la 4e place de leur demi-finale derrière les Américaines (3:21.66), les Britanniques (3:24.74) et les Botswanaises (3:26.90), se qualifiant au temps. La finale du 4x400 m est prévu dimanche à 21h55 françaises.